Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelzug in Schwierigkeiten

MenterodaMenteroda (ots)

In der Nacht zum Freitag befuhr ein Sattelzug, ein sogenannter Schwerlasttransport, die Landstraße zwischen Keula und Menteroda. Um in die Straße Am Mühlgraben abbiegen zu können, musste der 42-jährige Fahrer mit seinem überbreiten und überlangen Sattelzug weit ausholen. Hierbei rutschten die Räder auf dem aufgeweichten Boden der Bankette gegen ein Verkehrszeichen, was daraufhin abknickte. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt.

