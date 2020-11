Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungen das Ziel von Einbrechern

LeinefeldeLeinefelde (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße kam es am im Laufe des Donnerstags zu einem Wohnungseinbruch, bei einem weiteren Einbruch scheiterten der oder die Täter an der Tür. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 12.45 Uhr die offene Eingangstür einer Wohnung und informierte die Polizei. Unbekannte hatten dort die Zimmer durchwühlt und einen Sachschaden von ca. 100 Euro verursacht. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar. An einer zweiten verschlossenen Eingangstür entdeckten die Polizisten Einbruchsspuren. In die Wohnung gelangte man da aber nicht. Ermittlungen zufolge ereignete sich der Einbruch zwischen 9.15 Uhr und 12.45 Uhr. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell