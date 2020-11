Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gelbe Säcke angezündet

LeinefeldeLeinefelde (ots)

Am späten Abend musste gestern in Leinefelde die Feuerwehr ausrücken. In der Gaußstraße hatten Unbekannte drei Abfallbehälter für die gelben Säcke angezündet. Die Kameraden der Feuerwehr erstickten die Flammen mit Schaum, so dass sie keinen größeren Schaden anrichteten. Täterhinweise gibt es derzeit keine, so dass die Polizei auf Zeugen angewiesen ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell