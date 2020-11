Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrottdiebe bei Elektrofirma

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen entdeckte der Betreiber einer Elektrofirma in der Brauhausgasse den Diebstahl von Kabelschrott. Der oder die Täter überstiegen offenbar die Umzäunung, machten sich an mehreren Paletten zu schaffen und erbeuteten schließlich Buntmetall im Wert von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

