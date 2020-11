Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin flüchtet vor der Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, beabsichtigten Polizisten in der Gerhart-Hauptmann-Straße die Fahrerin eines weißen BMW zu kontrollieren. Statt anzuhalten, gab die Fahrerin Gas. Sie flüchtete über die Bochumer Straße in Richtung Hesseröder Straße. Hierbei überholte sie mehrere Fahrzeuge, die in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs waren. An der Kreuzung zur Hesseröder Straße ignorierte sie die Ampel, befuhr den Kreuzungsbereich bei Rot und bog nach rechts in die Hesseröder Straße, Richtung Kreisverkehr, ab. Über die Straße der Genossenschaften ging es weiter nach Salza, in die Theodor-Neubauer-Straße, wo es zu einem Beinahe Unfall mit einem geparkten Auto kam. Die Frau fuhr bis zu einem Feldweg, den sie entlang des Tierheimes nutzte und dann bis zur Osteröder Landstraße. Diese Straße überquerte sie und fuhr auf das gegenüberliegende Feld. Am Flussufer der Helme ließ sie ihr Auto zurück, lief zu Fuß weiter und durchquerte die Helme. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau entkommen. Es stellte sich heraus, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug zugelassen und die Siegel gefälscht waren. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der flüchtigen Autofahrerin machen können, sich zu melden. Insbesondere werden die Autofahrer gesucht, die der Frau ausweichen mussten oder sonst durch deren Fahrweise gefährdet wurden. Wer hat die Frau gesehen und kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

