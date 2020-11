Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Ein Subaru befuhr am Mittwoch, gegen 15.40 Uhr, die Bundesstraße 84 aus Richtung Bad Langensalza in Richtung Reichbach. In einer Kurve fuhr die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache geradeaus und kollidierte mit einem Richtungszeichen. Das Auto querte eine Wiese und kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Die 77-jährige Fahrerin und ihre 76 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Möglicherwiese hatte die Fahrerin, aufgrund der tiefstehenden Sonne, die Orientierung verloren.

