Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parteibüros beschädigt- Zeugen gesucht

Bad Langensalza, NordhausenBad Langensalza, Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend zerstörten Unbekannte gegen 21.40 Uhr die Fensterscheibe eines AfD-Büros in Bad Langensalza. Der oder die Täter warfen die Scheibe mit einem Gullideckel ein. Ein Zeuge hatte die Sachbeschädigung entdeckt und die Polizei verständigt. Der oder die Täter konnten jedoch unerkannt entkommen. Bereits in der Nacht von Sonntag, 1. November auf Montag, 2. November, beschädigten Unbekannte die Scheibe eines Wahlbüros der Partei Bündnis 90, Die Grünen, in der Barfüßerstraße in Nordhausen. Sie hatten eine Bierflasche gegen eine Fensterscheibe geworfen. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

