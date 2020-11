Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt

NordhausenNordhausen (ots)

Der Fahrer eines Volvo befuhr am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, den Darrweg in Richtung Zeppelinweg. Dabei fuhr der 23-Jährige auf einen Ford auf, der vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt hielt. Der Ford wurde durch den Aufprall wiederum auf einen weiteren Ford aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

