Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Habgierige Ladendiebin erwischt

ArternArtern (ots)

Durch den auslösenden Alarm im Kassenbereich wurden Mitarbeiter am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Artern auf eine Ladendiebin aufmerksam. Sie erwischten die Frau und staunten nicht schlecht. Die hinreichend polizeibekannte 33-Jährige aus Bad Frankenhausen hatte Hygieneartikel im Wert von 279 Euro eingepackt. Polizisten mussten anrücken, da die Diebin keinen Ausweis dabei hatte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell