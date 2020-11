Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor der Polizei gescheitert

MühlhausenMühlhausen (ots)

Ein Radfahrer flüchtete in der vergangenen Nacht in Mühlhausen, als er einen Streifenwagen erblickte, vor den Beamten. Am Hirschgraben verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er ließ sein Rad zurück und versteckte sich in einem Gebüsch, wo er von den Polizisten entdeckt wurde. Es besteht der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten erstatteten Anzeige.

