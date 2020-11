Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bus mit Geländer kollidiert

MühlhausenMühlhausen (ots)

Ein Geländer stoppte am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr, in Mühlhausen die Fahrt eines Busses. Dessen Fahrer war in der Bahnhofstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und dort gegen ein Geländer fuhr. Am Fahrzeug und am Geländer entstand Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

