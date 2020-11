LPI-NDH: Ladendieb wird selbst bestohlen

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Ein Mann versuchte am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, in einem Geschäft in der Bahnhofstraße Lebensmittel zu stehlen. Mitarbeiter bemerkten ihn und konnten den 40-Jährigen stoppen, als er versuchte aus dem Laden zu flüchten. Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeige. Zudem stellte sich heraus, dass der 40-Jährige, während er versuchte die Lebensmittel zu stehlen, selbst Opfer eines Diebstahls wurde. Unbekannte erbeuteten in dieser Zeit sein Fahrrad, welches er vor dem Geschäft abgestellt und mittels Zahlenschloss gesichert hatte. Wer Hinweise zum Diebstahl des blauen Mountainbikes des Herstellers Bulls geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

