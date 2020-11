Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Rollerdiebstahl, Polizei sucht Zeugen

NordhausenNordhausen (ots)

Auf einen Roller hatten es Diebe am Montagabend in der Conrad-Fromann-Straße abgesehen. Kurz nach 21 Uhr erwischte der Besitzer des Kraftrades einen Unbekannten, der sich am Zündschloss des abgestellten Zweirades zu schaffen machte. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht, noch vor Eintreffen der Polizei. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des versuchten Diebstahls. Knapp 2,5 Stunde später meldete sich der Zweirad-Besitzer erneut und teilte mit, dass der Roller im Wert von über 900 Euro nun gestohlen wurde. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell