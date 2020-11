Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Josephine Amanda Strehlow?

Seit Montagmorgen, 8.30 Uhr, wird die 12-jährige Josephine Amanda Strehlow aus Nordhausen vermisst. Das Mädchen, das in einer Wohngruppe lebt, ist schlank, 1.59 m groß und wiegt 52kg. Sie hat langes, gewelltes, dunkelbraunes Haar, das sie mit einem Pony trägt. Zuletzt war Josephine mit einem schwarzen Langarmshirt und einer hellblauen Fleecejacke bekleidet. Sie wird nicht das erste Mal vermisst. Wer hat Josephine am heutigen Tag gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthalt geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960.

