LPI-NDH: Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 28. Oktober, erbeuteten Unbekannte zwischen 5.15 Uhr und 12.50 Uhr in Heiligenstadt einen Zigarettenautomaten. Dieser war einer Hauswand in der Göttinger Straße angebracht. Der Wert des Beuteguts liegt bei mehreren tausend Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann etwas zum Verbleib des gestohlenen Zigarettenautomaten sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

