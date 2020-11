Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zementsäcke von Baustelle gestohlen

RathsfeldRathsfeld (ots)

Zementsäcke im Wert von mehr als 100 Euro erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende im Kyffhäuserkreis. Die Zementsäcke befanden sich auf einer Baustelle an der Bundesstraße 85 nahe Rathsfeld. Der oder die Täter müssen die Säcke mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell