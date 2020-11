Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fahrerinnen bei Unfall schwer verletzt

EsperstedtEsperstedt (ots)

Die 35-jährige Fahrerin eines Renault befuhr am Sonntag, gegen 20.20 Uhr, die Landstraße aus Richtung Ringleben in Richtung Esperstedt. In einer Kurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Opel einer 23-Jährigen. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten bei der Renaultfahrerin Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab bei der 35-Jährigen über 2 Promille. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell