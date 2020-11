LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Zwei junge Frauen sind am Sonntagabend bei einem Unfall im Eichsfeld leicht verletzt worden. Die 20 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai befuhr gegen 18.30 Uhr die Landstraße 1008 in Richtung Dingelstädt. In einer Kurve kam der Hyundai von der Fahrbahn ab, rutschte in eine Böschung und überschlug sich. Die Fahrerin und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin konnten das Auto selbstständig verlassen. Beide kamen vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

