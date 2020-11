Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in die Agrargenossenschaft

OldislebenOldisleben (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31.10.2020 drangen unbekannte Täter in die Agrargenossenschaft von Oldisleben ein. Hier begingen sie mehrere Straftaten. Unter anderem wurden Gebäude mit Farbe beschmiert. Weiterhin öffneten die Täter einen Viehstall und es konnten ca. 90 Kälber entweichen, welche später wieder eingefangten werden konnten. Ein Tier fiel hierbei in eine Jauchengrube und musste durch die Kameraden der Feuerwehr geborgen werden. Ob es sich insgesamt nur um einen "dummen Jungenstreich" oder um eine geplante Aktion von radikalen Tierschützern handelt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Falls Sie sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat machen können, so wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Kyffhäuser (03632/6610 o. 03466/3610) oder an jede andere Polizeidienststelle.

