Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

EichsfeldEichsfeld (ots)

Bei einer Probefahrt kam am Freitag, 30.10.2020 ein 45-jähriger Mann auf der B274, Höhe Abzweig Wintzingerode nach einer durchgeführten Bremsprobe auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und prallte in der Folge gegen die Schutzplanke. Am Kleinwagen als auch an der Schutzplanke entstanden Sachschäden.

Unter Alkoholeinwirkung befuhr am 31.10.2020 ein 40-jähiger Mann die B247 zwischen Kallmerode und Dingelstädt. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Der anschließend durchgeführte gerichtsverwertbare Atemtest in der PI Eichsfeld bestätigte das Ergebnis. Die Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Dem Fahrer drohen mindestens 500,-EUR Geldbuße, mindestens einen Monat Fahrerlaubnisentzug sowie Punkte im Verkehrszentralregister.

Bei einer Verkehrskontrolle konnte am 31.10.2020 ein 33-jähriger Pkw-Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Es konnte in der Folge festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell