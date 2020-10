Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann ausgeraubt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

MühlhausenMühlhausen (ots)

Opfer eines schweren Raubes wurde ein Mann am Donnerstagabend in der Lutterothstraße. Gegen 23 Uhr wurde er durch zwei Männer und eine Frau angegriffen und bedroht. Sie entrissen ihm einen Einkaufsbeutel und stahlen seine Geldbörse. Der 32-Jährige stürzte zu Boden und kam verletzt ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten. Ermittlungen führten die hinzugerufenen Polizisten schließlich zu zwei 16-jährigen Jugendlichen und einer 19 Jahre alten Frau. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

