Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro der AfD beschädigt

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Am Donnerstagabend beschädigten Unbekannte die Fensterscheiben des Wahlkreisbüros der AfD in Bad Langensalza. Unbekannte besprühten die Schaufensterscheibe und die Türverglasung des Büros vollständig mit schwarzer Farbe und hinterließen Schriftzüge. Zeugen meldeten drei Personen, die kurz nach 23 Uhr vom Tatort flüchteten. Diese konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

