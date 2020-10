Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad entrissen und geflüchtet

MühlhausenMühlhausen (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Mühlhäuser Polizei seit Donnerstagabend. Gegen 18.50 Uhr näherte sich ein Unbekannter in der Tonbergstraße einem Mann mit seinem Fahrrad. Unvermittelt griff er nach dem Mountainbike und entriss es dem Besitzer, als der es festhalten wollte. Außerdem versuchte er, nach dem Fahrradeigentümer zu schlagen. Anschließend flüchtete er mit dem gestohlenen neongrünen Mountainbike des Herstellers Bulls in Richtung des Kreisverkehrs. Der Unbekannte war ca. 1,80 m groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er war mit einer grauen Jacke und einer blauen Jeanshose bekleidet. Außerdem hatte er einen Beutel mit Glasflaschen bei sich. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des neongrünen Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

