Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bungalowsiedlung

BadraBadra (ots)

Bislang Unbekannte machten sich am zwischen Montag- und Dienstagnachmittag an zwei Bungalows am Hangweg in Badra zu schaffen. Bei einem Bungalow scheiterten der oder die Täter, als sie versuchten, gewaltsam einzudringen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Bei einem weiteren Wochenendhaus gelangten die Täter gewaltsam in das Objekt. Was genau sie hier erbeuteten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Sie hinterließen einen Sachschaden von mindestens 12000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

