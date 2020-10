Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zehn Fahrzeuge beschädigt

MühlhausenMühlhausen (ots)

Anwohner meldeten am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, mehrere junge Männer, die in der Mühlhäuser Innenstadt Fahrzeuge beschädigten. Die hinzugerufenen Polizisten konnten schließlich drei augenscheinlich alkoholisierte Männer im Alter von 22 und 23 Jahren feststellen. Sie waren ersten Ermittlungen zufolge von der Thomas-Müntzer-Straße über die Karl-Liebknecht-Straße in die Friedrich-Engelsstraße gelaufen, wo sie insgesamt zehn Fahrzeuge beschädigten. Im Vorbeilaufen traten sie Außenspiegel ab und demolierten Seitenscheiben. Gegen die Männer wird nun ermittelt.

