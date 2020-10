Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katze gerät in Tellereisen- Polizei weist darauf hin, dass auch das Aufstellen der Fangeisen verboten ist

LiebenrodeLiebenrode (ots)

Bei Liebenrode im Landkreis Nordhausen geriet im Oktober eine Katze in ein aufgestelltes Fangeisen. Die Katze überlebte, jedoch musste ein Tierarzt ein Bein des Tieres amputieren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und weist darauf hin, dass selbst das Aufstellen eines fangfähigen Tellereisens eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Diese kann mit einer Geldbuße von bis zu 50000 Euro geahndet werden. Gerät ein Tier in die Falle, unabhängig davon, ob es sich um ein Wildtier oder Haustier handelt, stellt dies eine Straftat dar. Doch Fangeisen bedeuten nicht nur für Tiere eine Gefahr, auch für Menschen können sie dramatische Folgen haben, zum Beispiel wenn Kinder beim Spielen in eine Falle geraten. Jegliches Aufstellen der Fangeisen ist daher verboten.

