Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmitteldiebe erwischt

NordhausenNordhausen (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Aueblick meldete am späten Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, verdächtige Geräusche aus dem Keller. Die alarmierten Polizisten stellten auf ihrem Weg zum Einsatzort in der Stolberger Straße zwei Personen fest, die Lebensmittel bei sich hatten. Weitere Ermittlungen ergaben schließlich, dass der 25-Jährige und seine 18 Jahre alte Begleiterin die Lebensmittel zuvor aus dem Keller des Wohnblocks in der Auestraße gestohlen hatten. Gegen Beide wird nun ermittelt. Die Lebensmittel konnten wieder an den Eigentümer zurückgegeben werden.

