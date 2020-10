Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter versucht Handtasche zu entreißen

MühlhausenMühlhausen (ots)

Eine Frau befand sich am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, im Bereich der Eisenacher Straße, als sich plötzlich ein Unbekannter von hinten näherte. Er versuchte, die Handtasche der Frau zu entreißen. Die Frau wehrte sich und hielt ihre Tasche fest, sodass der Täter ohne Beute in Richtung Brunnenstraße flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den Vorfall bemerkt hat oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

