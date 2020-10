Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Umkleideraum

GroßwertherGroßwerther (ots)

Eine böse Überraschung erlebten mehrere Sportler am Mittwochabend in Großwerther Am Sportplatz. Während ihrer Trainingseinheit, zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr, hatten sich Unbekannte widerrechtlich über ein Fenster Zutritt in ihren Umkleideraum verschafft. Dort erbeuteten die Diebe mehrere Portemonnaies der Spieler. Darin befanden sich neben Ausweisdokumenten und EC-Karten auch Bargeld. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

