LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - ein Bewohner schwer verletzt

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 3.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tilman-Riemenschneider-Straße zu einem Brand. Die Kameraden der Feuerwehr verschafften sich Zutritt in die betroffene Wohnung und konnten daraus den Bewohner retten. Der 25-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbstständig ins Freie begeben und blieben alle unverletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

