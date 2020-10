Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl einer Crossmaschine

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Zwischen Montagabend und Mittwochvormittag erbeuteten Diebe in Bad Langensalza eine Crossmaschine. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück in der Rathenaustraße unter einem Carport abgestellt. Bei dem gestohlenen Kraftrad handelt es sich um eine mehrfarbige Crossmaschine des Herstellers KTM, Modell Freeride 250 R. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Kraftrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell