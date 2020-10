Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gaststätte

ClingenClingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Gaststätte Am Kalkufer von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter drangen gewaltsam über die Hintertür in das Lokal ein. Sie verschwanden mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und Lebensmitteln. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Gaststätte aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

