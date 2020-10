Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettendieb gestellt

WieheWiehe (ots)

Ein Zeuge meldete am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.30 Uhr, zwei Personen, die sich in der August-Bebel-Allee gerade an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten einen der Täter, der gerade auf seinem Fahrrad die Flucht ergriffen hatte. Als er stürzte, konnten die Beamten dem flüchtigen Mann habhaft werden. Der 30-Jährigen hatte eine Tasche bei sich, in der sich Einbruchswerkzeuge befanden. An dem angegriffenen Zigarettenautomaten konnten die Beamten massive Beschädigungen feststellen. Außerdem fanden sie am Tatort neben weiteren Tatwerkzeugen auch Zigaretten. Offenbar hatten die Diebe versucht, den Automaten gewaltsam zu öffnen. Die Ermittlungen nach dem zweiten flüchtigen Täter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell