Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte hinterlassen hohen Schaden an Pkw und erbeuten Räder

GroßfurraGroßfurra (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Autobesitzer am Mittwochmorgen in Großfurra. Unbekannte verursachten an seinem Fahrzeug einen Schaden von etwa 5000 Euro. Neben einer eingeschlagenen Scheibe, einer beschädigten Frontscheibe und Motorhaube und zerkratztem Lack, entwendeten der oder die Täter auch zwei Räder des Pkw. Das Auto war in der Schachtstraße abgestellt. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

