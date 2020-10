Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Handwerksarbeiten

BernterodeBernterode (ots)

Wegen Betruges ermittelt die Polizei in einem Fall, der sich bereits am 9. Oktober in Bernterode im Eichsfeld ereignet hat. Ein Mann bestellte Elektriker, welche vor Ort ihre Arbeit aufnahmen. Da sie den Auftrag jedoch nicht erfüllen konnten, versprachen sie, dass sich ein anderer Handwerker um das Problem kümmern würde. Da bisher aber niemand vor Ort erschien, um die Arbeiten fertigzustellen, erstattete der Mann schließlich eine Anzeige. Denn für die nicht vollendete Arbeit stellten die Handwerker mehreren hundert Euro in Rechnung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell