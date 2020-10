Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katalysator und Felgen gestohlen

BretlebenBretleben (ots)

Unbekannte drangen am Spitteldamm gewaltsam auf ein umzäuntes Gelände ein. Dort machten sie sich an insgesamt vier Fahrzeugen zu schaffen. Der oder die Täter erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge Felgen und einen Katalysator. Am Dienstagnachmittag wurde der Diebstahl festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

