Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unehrlicher Finder stiehlt Handtasche

NordhausenNordhausen (ots)

Eine Frau ging am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, in einem Supermarkt in der Dr.-Robert-Koch-Straße einkaufen. Als sie anschließend ihren Einkaufswagen wegbrachte, bemerkte sie kurze Zeit später, dass sie ihre Handtasche darin vergessen hatte. Als sie nachsah, war die Tasche bereits verschwunden. Auch im Markt wurde die Tasche nicht abgegeben. Ein unehrlicher Finder nahm die Handtasche, in der sich neben verschiedenen Dokumenten auch Medikamente befanden, einfach mit. Die Nordhäuser Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

