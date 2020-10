Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall

GrabeGrabe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beabsichtigten Polizisten, kurz vor 1.30 Uhr, in Görmar einen BMW zu kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtete in Richtung Schlotheim. In der Ortslage Grabe kam der BMW in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand Totalschaden. Außerdem wurde eine Pflanzsteinmauer beschädigt. Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 0,7 Promille. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten zu binden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell