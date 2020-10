Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Autohausgelände

ArternArtern (ots)

Auf acht Räder von zwei Fahrzeugen hatten es Diebe zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 1.40 Uhr, abgesehen. In dieser Zeit entwendeten sie die Reifen mit Felgen von zwei VW Tiguan, die auf dem Außengelände des Autohauses Am Kalkfeld abgestellt waren. Die Reifen haben einen Wert von insgesamt etwa 4000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell