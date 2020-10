Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zehn Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Auf insgesamt zehn Keller eines Mehrfamilienhauses hatten es Diebe zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Justus-Jonas-Straße abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang in die Kellerräume. Unklar ist derzeit noch, was genau der oder die Täter erbeuteten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell