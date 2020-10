Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnhaus - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kallmerode (ots)

Zwischen Freitag, 23. Oktober, und Dienstag, 27. Oktober, wurde ein Wohnhaus in der Dingelstädter Straße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau sie erbeuteten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Wer hat den Einbruch bemerkt und kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell