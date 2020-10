Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor Trickdiebstahl

Leinefelde (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Trickdiebstahl, der sich am Montag, gegen 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Herderstraße ereignete. Zwei bislang unbekannte Personen sprachen einen Supermarkt-Kunden an und baten ihn darum, ihnen Geld zu wechseln. Wenig später bemerkte er das Fehlen von Bargeld aus seinem Portemonnaie. Er konnte die beiden Diebe noch antreffen und erhielt schließlich das gestohlene Geld zurück. Bei den Tätern handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Beide waren dunkel gekleidet und zwischen 30 und 35 Jahren alt. Sie sprachen mit ausländischem Akzent. Die Polizei warnt vor dieser Masche und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell