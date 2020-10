Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorroller aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Auf einen roten Motorroller hatten es Diebe zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 18.30 Uhr, in Nordhausen abgesehen. Der Roller war zu dieser Zeit in einer Tiefgarage in der Wallrothstraße abgestellt. Am Montagabend bemerkte der Besitzer den Diebstahl seines Fahrzeugs. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

