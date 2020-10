Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Fahrer bei Unfall verletzt

Beuren (ots)

Der 52-jährige Fahrer eines Lkw befuhr am Montag, gegen 9.10 Uhr, die Landstraße 3080 aus Richtung Beuren in Richtung Leinefelde. Dabei kam ihm ein Traktor entgegen, an dem ein landwirtschaftliches Gerät, eine sogenannte Kreiselegge, angehangen war. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte sich der Seitenarm der Kreiselegge gelöst, sodass dieser mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Lkw kollidierte. Ein weiterer, hinter dem ersten Lkw fahrender Lkw, schaffte es nicht mehr, nach rechts auszuweichen, worauf der Seitenarm des landwirtschaftlichen Geräts das Führerhaus des zweiten Lkw stark beschädigte. Der 60-jährige Lkw-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an. Die Landstraße musste bist 11.15 Uhr voll gesperrt werden.

Landespolizeiinspektion Nordhausen

