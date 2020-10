Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Roßleben (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei seit Montagabend in Roßleben. Gegen 19 Uhr stand dort in einer Gartenanlage Hinter der Zuckerfabrik eine Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Die leerstehende Laube wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Erst Anfang September waren in der Gartenanlage zwei leerstehende Lauben vollständig abgebrannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich am Montagabend verdächtig in der Kleingartenanlage verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

