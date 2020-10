Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor kippt nach Kollision mit Lkw

Großbrüchter (ots)

Der 61 Jahre alte Fahrer eines Lkw befuhr am Montag, gegen 10.30 Uhr die Landstraße 1032 zwischen Großbrüchter und Holzthaleben. Als er ein vor ihm fahrendes Traktor-Anhänger-Gespann überholte, kam es beim Wiedereinscheren zur Kollision mit dem Traktor. In weiterer Folge durchfuhr der Traktor den Straßengraben, worauf er umkippte. Der 56-jährige Traktorfahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden mehrere tausend Euro Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell