Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike von Postzustellerin gestohlen

Nordhausen (ots)

Nach einem Diebstahl, der sich am Montagmorgen in Nordhausen ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine Postzustellerin teilte gegen 4.30 Uhr in der Rückertstraße Zeitungen aus. Diesen Moment nutzten dreiste Diebe und stahlen das Zustellfahrrad im Wert von etwa 1000 Euro. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein elektrisch betriebenes blaues Lastenfahrrad mit blauem Korb vorn und blauen Taschen hinten. Auffallend ist zudem der große Akku, der sich am Fahrrad befindet. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann etwas zum Verbleib des Fahrrades sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

