Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Breitenworbis (ots)

Nach einem verdächtigen Ansprechen von Kindern, das sich bereits am Dienstag, 13. Oktober, ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Kurz nach 18 Uhr soll eine bislang unbekannte Frau aus einem Fahrzeug heraus in der Oststraße zwei Kinder angesprochen haben. Offenbar versuchte sie, die Kinder zu überreden, in ihr Fahrzeug zu steigen. Außerdem soll sie ihnen Süßigkeiten angeboten haben. Die Kinder lehnten jedoch ab. Die Frau soll etwa 20 Jahre alt gewesen sei. Auffällig waren die lilafarbenen Haare der Frau, die ihr bis zum Kinn reichten. Sie war in einem dunkelblauen, größeren Fahrzeug, ähnlich einem Kombi, unterwegs. War etwas beobachtet hat oder Hinweise zu der bislang unbekannten Frau oder ihrem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

