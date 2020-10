Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Papiercontainer in Brand

Großfurra (ots)

Am Sonntagabend brannte gegen 19.40 Uhr in der Mühlgasse neben dem Gemeindehaus ein Papiercontainer. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Der Container wurde durch das Feuer zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

