Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped aus Garage gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Auf ein Moped hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Bad Langensalza abgesehen. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, verschafften sich der oder die Täter widerrechtlich Zutritt in eine Garage in der Molkereistraße. Daraus erbeuteten sie ein Moped des Herstellers Cadillac im Wert von mindestens 1000 Euro. Außerdem beschädigten sie einen Pkw, der ebenfalls in der Garage abgestellt war. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib des Mopeds geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

